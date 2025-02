Zestig gekraakte appartementen in één flat: "Alsof ik in een goedkoop jeugdhostel woon"

"Ik lig wakker van de technomuziek in de nacht", zegt een andere huurder. Net als de rest, wil zij niet met haar naam in het artikel, uit angst voor represailles. "Afspraken maken heeft geen zin, want er wordt veel gerouleerd. Een week later zit er ineens iemand anders die blijkbaar niet doorheeft, of die het niet boeit, dat er ook nog andere mensen wonen in de flat."

Gevoel van onveiligheid neemt toe

Een aantal bewoners zegt zich onveilig te voelen. "Er wordt met elektriciteit geklooid, omdat de stroom in veel woningen is afgesloten. Iedereen kan binnenkomen, dus ik zie steeds meer figuren op de gangen die ik nooit eerder heb gezien. Een buurvrouw van bijna negentig durft haar huis niet meer uit", vertelt een huurder. Ze vertelt verder dat ze een keer is uitgescholden en dat iemand anders een keer is geslagen. Een verhaal dat door meerdere buren wordt bevestigd.