Koggenland moet op zoek naar nieuwe burgemeester: Bonsen vertrekt naar Woerden

Bonsen-Lemmers wordt opvolger van Victor Molkenboer, die met pensioen gaat. Ze wordt naar verwachting op 27 maart geïnstalleerd en is de tweede vrouw die deze functie in Woerden zal bekleden.

'Energie en natuurlijk gezag'

De gemeenteraad van Woerden heeft Bonsen-Lemmers voorgedragen als nieuwe burgemeester. Daphne van der Wind, voorzitter van de vertrouwenscommissie, is blij met deze voordracht. "Mevrouw Bonsen-Lemmers straalt energie en natuurlijk gezag uit en zoekt actief de verbinding. Zij is benaderbaar en sensitief. De gehele vertrouwenscommissie is overtuigd van haar capaciteit om met alle inwoners van de gemeente Woerden te verbinden."

Wie haar zal opvolgen in Koggenland, is nog niet bekend. De komende tijd wordt een commissie gevormd die zich daarmee zal bezighouden.