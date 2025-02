'Monnickendam moet maatschappelijk verantwoorde coffeeshop krijgen'

"Dat voelt wat tegenstrijdig", geeft Meij toe. Geld ophalen met de verkoop van softdrugs om het vervolgens te gebruiken voor bijvoorbeeld 'preventieve voorlichting over verantwoord cannabisgebruik', zoals staat beschreven in de plannen. "Maar het moet een vangnet worden om problematisch gebruik en de eventuele overstap naar harddrugs tegen te houden."

Winst investeren in maatschappelijke projecten

Uit onderzoek van GGD Zaanstreek Waterland blijkt dat 18 procent van de jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar oud in 2024 de afgelopen maand had geblowd. Dat is een daling van 1 procent in vergelijking met het jaar ervoor. "Die mensen halen dat nu nog in coffeeshops in Purmerend en Amsterdam. Of via een dealer", vertelt Meij. "Als een dealer dan geen wiet meer heeft, maar wel andere dingen. Dan kom je makkelijker in aanraking met harddrugs."

Het raadslid wil dat Waterlandse wietgebruikers voortaan terechtkunnen in een lokale, gereguleerde en 'schone' coffeeshop. Deze zou moeten werken met beveiliging, geteste cannabis en een pasjessysteem om de verkoop te controleren. In Zwijndrecht en Bussum staan al coffeeshops met een vergelijkbare insteek. "In Zwijndrecht houden ze nu jaarlijks een half miljoen overhouden voor maatschappelijke doeleinden", vertelt Meij.