Romantische oproep: hoe ken jij jouw Noord-Hollandse liefde? Deel je verhaal 💘

Liefde vinden: het gebeurt soms op de meest onverwachte plekken. Misschien leerde je je partner kennen in een kroeg in Hoorn, op de kermis in Alkmaar of tijdens een wandeling in Bergen. Groeiden jullie op in hetzelfde dorp, maar sloeg de vonk pas later over? Of was het juist liefde op afstand, tussen Texel en Volendam? NH is op zoek naar de leukste liefdesverhalen van de provincie.