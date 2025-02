Weidevogelseizoen staat op punt van beginnen, de eerste vogels zijn er al

Boeren en weidevogelbeschermers maken zich op voor het begin van het weidevogelseizoen. Slootkanten worden nog even nagelopen, weilandjes krijgen hier en daar een laagje water en met de verrekijker wordt de horizon afgezocht om te zien of ze er al zijn. In de video laat Natuurlijk Noord-Holland je wolken vol kieviten zien, en de eerste grutto's van het jaar.