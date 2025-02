Twee maanden wroeten in afval levert dik 60 boetes op

In totaal zijn de afgelopen maanden 295 adressen gevonden. Bij 64 van die adressen is een boete op de deurmat gevallen. Ook zijn er 20 waarschuwingen uitgedeeld, en zijn er nog 20 meldingen in behandeling, schrijft de gemeente.

De opsporingsmethode en de grotere pakkans lijken in Hoofddorp effect te hebben, vertelt wijkraadvoorzitter Rob Stam vandaag aan NH. "Er is progressie, maar het verschilt nog wel van wijk tot wijk", vertelt hij.

Voorlichting

Dat het team niet alleen afvalaso's opspoort, maar inwoners ook voorlicht over hun afvalgedrag, helpt ook mee, vertelt Stam. Behalve over ongewenste bijplaatsingen licht het team bewoners ook voor over het aanbieden van rolcontainers. "Ook de Verbindingskamer speelt daar een grote rol in", vertelt Stam over het platform dat een brug slaat tussen bewoners en de gemeente.

Afvalwethouder Sedee hoopt dat de afvalboa's een van de grootste ergernissen van inwoners kan terugdringen, maar doet ook een beroep op de inwoners zelf. "Ik hoop natuurlijk ook dat inwoners hun eigen verantwoordelijkheid nemen en hun afval op de juiste manier aanbieden en meldingen doen van de overlast."

Het team blijft in ieder geval tot eind 2026 speuren naar persoonsgegevens tussen het afval. Dan wordt het project geëvalueerd en besloten of het wordt voortgezet.