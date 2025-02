Slordig AZ bereikt halve finale: "Dat is ook een beetje bekervoetbal"

Een benutte strafschop van Troy Parrott en in de slotseconden een intikker van Kees Smit bezorgden AZ een plek in de halve finale. "Tuurlijk ben ik opgelucht", zegt trainer Maarten Martens. "Het is vervelend dat het weer een wedstrijd is geworden. We waren gewoon niet top vandaag."

AZ weet morgen wie de tegenstander in de halve finale van de beker is. PSV, Go Ahead Eagles en Heracles Almelo zijn de mogelijke opponenten. De finale van de KNVB-beker is op maandag 21 april in De Kuip in Rotterdam.

FC Porto

In de afgelopen transferperiode wist AZ alle spelers in Alkmaar te houden. En dat terwijl er toch werd getrokken aan Peer Koopmeiners. De centrale middenvelder stond nadrukkelijk in de belangstelling van FC Porto.