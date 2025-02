Burgemeester sluit woning Snodenhoekpark na explosie en beschieting

Cameratoezicht op twee andere plekken

De gemeente heeft vandaag ook laten weten dat er cameratoezicht in twee andere straten is ingesteld. De reden is dat daar explosies plaatsvonden.

De eerste straat is de Gerrit Mannourystraat in Nieuw-West, waar eind januari een ingang van een portiek opgeblazen werd. De tweede plek is het Lexmondhof, waar op 30 januari en op 5 februari 2025 een explosie plaatsvond.