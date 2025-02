Actievoerders willen referendum over betaald parkeren Amstelveen

De petitie gaat de actiegroep nog officieel aanbieden, maar in de tussentijd hebben ze al een ander middel bedacht om de aandacht van de gemeente te krijgen: ze willen graag dat er een raadgevend referendum wordt georganiseerd. Op die manier hopen ze dat de gemeente de bewoners mee gaat nemen in hun overwegingen, zoals ze dat tot op heden nog niet zouden hebben gedaan.

"Kijk, in de kern gaat het ons er vooral om dat de gemeente met ons bewoners in gesprek gaan", zegt Van den Berg. "De dialoog waar ze het nu over hebben is 'wij dienen een plan in, waar jullie dan tegen in bezwaar kunnen treden'. Dat klinkt voor mij niet als samen overleggen."

Ook voorstanders te vinden

En dat overleggen lijkt nodig, want er zijn ook Amstelveners die het betaald parkeren graag zien komen. Een van hen is Martin Cligge. "Op het parkeerterrein voor mijn flat parkeren ook medewerkers van omliggende bedrijven, en bezoekers van een groot verzorgingstehuis. Je kan hier overdag nauwelijks met je auto komen, om maar te zwijgen over het probleem dat we hebben als hier een brandweerwagen moet komen."

"Het liefst zie ik ook dat ze op elke plek met te weinig ruimte honderd plekken bijbouwen, maar zo werkt het nu eenmaal niet. Als betaald parkeren dan een manier is om dat aan te pakken, kom dan maar door", vertelt Martin.

Van den Berg van de actiegroep snapt dat een deel van de bewoners juist wel staat te springen om oplossingen. Maar daarom is inspraak volgens hem juist zo belangrijk. "Het kan niet zo zijn dat de gemeente doordrukt zonder dat daar goed over is gesproken met de bewoners van al die straten, niet als het invloed heeft op zoveel mensen."