Door arrestatieteam opgepakte mannen in Zuidoost blijken meerdere vuurwapens te dragen

De politie was al enige tijd naar de twee op zoek. Rond 16.00 uur besloot het arrestatieteam, dat doorgaans wordt ingezet bij vuurwapengevaarlijke verdachten of zaken waarbij levensgevaar dreigt, om in te grijpen. Na hun arrestatie bleken ze dus gewapend te zijn. De vuurwapens zijn in beslag genomen.

De recherche doet verder onderzoek. De verdachten mogen alleen met hun advocaat praten, om die reden mag de politie ook niet zeggen om wat voor onderzoek het aanvankelijk ging.