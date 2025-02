Gewapende overval leidt tot miskraam en angst voor Chloe

De Alkmaarse Chloe (op haar verzoek een gefingeerde naam, red.) werd op 13 december 2023 rond 22.00 uur in haar woning aan de Baangracht hardhandig overvallen door twee gewapende mannen met bivakmutsen op. Het heeft enorme impact op haar leven.

"Ik was zo bang, maar dacht op dat moment alleen maar aan mijn kindje in mijn buik dat ik wilde beschermen. En ik was nooit een bang persoon. Ik was altijd heel dapper, maar nu voel ik me overal onveilig, zeker in de avond. Soms zie ik iemand op straat die op hem lijkt en dan bevries ik. Ik leef in angst en er is een stuk vrijheid weg."

Pistool op mijn gezicht

"Ik liep van mijn auto naar huis", vertelt ze over de bewuste avond. "Toen ik mijn voordeur opende, werd ik door een van de overvallers besprongen. Ik viel op mijn buik, kreeg een hand op mijn mond en ze schudden me door elkaar. Ze schreeuwden dat ik de kluis moest openen en richtten een pistool op mijn gezicht."

Toen zij niet gelijk meewerkte, deed een van de mannen zijn muts af en keek haar dreigend aan. Hij had een vlassig snorretje, net als de 21-jarige Murat B. uit Barendrecht. Hij staat terecht voor zijn mogelijke aandeel in de overval, maar beroept zich op zijn zwijgrecht als hem vragen worden gesteld over die avond.

De mannen gaan er uiteindelijk zonder buit vandoor. "Omdat mijn buren aanklopten en vroegen of alles goed was. Ze hadden mijn geschreeuw gehoord; ik ben ze nog steeds zo dankbaar. Het had heel anders kunnen aflopen."

Miskraam door stress

Tijdens de overval krijgt zij een bloeding. "Ik was zes weken zwanger, zat op een roze wolk en wilde die avond niet geloven dat er wat mis zou kunnen zijn. Een week later bleek het toch echt een miskraam te zijn geweest. Dat kan bij acute stress. Ik wilde juist tijdens kerst bekendmaken dat ik zwanger was, maar hij heeft deze kans op een gezin van mij afgenomen."

Sinds die decemberavond leeft Chloe, eigenaar van een cosmetisch bedrijf, in angst. Ze vermoedt dat haar overvallers wisten dat ze een kluis in haar huis had waar soms geld ligt. "De weken ervoor had ik al het gevoel dat ik bekeken werd. Heel gek. En eerder zat er al eens een gps-tracker onder mijn auto." Die vondst kon niet aan de overval worden gelinkt.

Zelf denkt ze dat Murat B. deel uitmaakt van een bende van jonge jongens die snel geld willen verdienen. "Ze hebben chatgesprekken bij hem gevonden waarin hij met anderen praat over een 'kloezoe' die open moet: een kluis dus. Dat hij nu zwijgt, voelt als een tactiek om zichzelf en zijn bende te beschermen. Sluw en geraffineerd."

"Weet je, ik werk heel hard voor wat ik bereikt heb. Deze jongen had dat ook kunnen doen en iets van zijn leven kunnen maken. Waarom moet hij een hardwerkend iemand overvallen? Bij justitie en in de politiek zou er wat mij betreft meer bewustwording moeten komen over deze jonge criminelen én zwaardere straffen. Wat deze jongen gedaan heeft, kan echt niet."