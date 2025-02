Wethouder over uitblijven regels voor fatbikes: "Verkeersveiligheid wordt niet serieus genomen"

Ondertussen zijn de gecontroleerde gebruikers van de fiets opgelucht. Voorlopig geen helm is volgens enkele fietsers goed nieuws. "Helemaal top, die helmplicht is niet nodig en is onzin", aldus een fatbike-bezitter.

Van opluchting bij de gebruikers, terug naar de teleurgestelde verkeerswethouder. "Ik vind dat verkeersveiligheid in Den Haag niet zo serieus wordt genomen en ik denk dat dat een veel prominentere plek mag hebben."

Tweede Kamer wil wél regels

Een meerderheid in de Tweede Kamer pleit vandaag voor het blijven proberen regels voor alleen fatbikes in te voeren. Kamerlid Hidde Heutink (PVV) laat op X weten 'de minster toch echt nog een poging moet wagen'. "Het is teleurstellend dat de wens van de kamer om tot een aparte fatbike-categorie te komen niet wordt gehonoreerd." Zo laat hij weten dat de PVV nog steeds een aparte categorie wil zien. "Wel zijn we blij dat hij van gewone e-bikes afblijft", aldus Heutink. Olger van Dijk (NSC) noemde de houding van de minister eerder 'onbegrijpelijk'. Daarop reageerde Hester Veltman (VVD) dat 'de VVD actie verwacht en de minister zijn kop in het zand steekt'

Wethouder gaat door

Onderaan de streep wordt er vanuit de minister nu dus geen actie ondernomen, maar daar wil ook de wethouder zich niet bij neerleggen. "We zijn echt bezig met 15 miljoen per jaar om gevaarlijke kruispunten aan te pakken, we communiceren ook", legt ze uit. "We hebben laatst ook brieven naar scholen gestuurd om te informeren. Dus wij doen ook heel veel dingen, want we willen dat onze kinderen veilig naar school kunnen fietsen en ook durven en mogen fietsen van hun ouders. Dus dat doen we, maar we hebben ook beleid uit Den Haag nodig."