UvA onderzoekt schorsing voor demonstranten die interview minister verstoorden

Geweld en intimidatie

Sean Cotter-Lem van Room for Discussion, en tevens ook een van de interviewers die in gesprek ging met de minister, blikt een dag later terug: “Ik ben niet per se boos, niet per se verdrietig, maar vooral teleurgesteld dat dit hier gebeurde.”

De UvA zelf is eveneens ontstemd. “Ik heb er beschaamd en boos naar gekeken. Het is onacceptabel dat een evenement, georganiseerd voor en door studenten, wordt verstoord door zowel studenten als medewerkers. Een minister komt met studenten in gesprek, wordt kritisch ondervraagd, en kan niet meer verder praten, omdat de beveiligers tegen de grond worden gewerkt,” aldus Peter-Paul Verbeek, de rector van de UvA.

De rector benadrukte dat er een grens is overschreden: “Hier is over een grens gegaan, de grens is echt al bereikt.” Het incident is niet het eerste van zijn soort: eerder zijn evenementen van Room for Discussion verstoord of zelfs verplaatst door dreigingen van verstoring. Deze keer moesten bezoekers vooraf een QR-code kopen om toegang te krijgen, maar dit hield de actievoerders niet tegen.

Actie van de UvA

De UvA heeft ondertussen aangekondigd aangifte te doen. Rector magnificus Verbeek geeft aan met alle betrokkenen in gesprek te willen gaan om dit soort verstoringen in de toekomst te voorkomen. “We moeten ervoor zorgen dat we dit niet normaal gaan vinden. Het mag niet zo zijn dat je op een universiteit niet meer open met elkaar mag spreken”, zei Verbeek.

Naast gesprekken met studenten, zal de universiteit ook in gesprek gaan met medewerkers die bij de verstoring betrokken waren. "We gaan met hen praten, maar we zullen ook optreden om te zorgen dat dit niet meer doorgaat. Er wordt onderzocht welke juridische mogelijkheden er zijn, waaronder het potentieel schorsen van de betrokkenen.''

Demonstraties en vrijheid van meningsuiting

Hoewel de rector benadrukte dat de vrijheid om te demonstreren een essentieel onderdeel is van een open democratie, is het belangrijk dat ook actievoerders luisteren tijdens een gesprek. “Ik vind het heel belangrijk dat men mag demonstreren, maar als men praat, moet men ook luisteren,” zei een vertegenwoordiger van Room for Discussion.

De rector voegt hieraan toe dat het incident een schandaal was. "Dertig mensen in een groep van 44.000 studenten en 6.000 medewerkers kunnen niet zomaar deze macht hebben”, zegt hij. Tegelijkertijd waarschuwt hij voor een universiteit waar alles volledig afgesloten is. “Je wil geen universiteit worden met pasjes en een totaal gesloten gemeenschap.”

Oproep tot zelfreflectie

Bovenal is de rector van de UvA van mening dat de actievoerders zelf moeten nadenken over hun handelen. "Denk je echt dat je zo gelijk hebt dat je anderen de mond mag snoeren?", vraagt hij zich af. "Ik hoop dat mensen zichzelf deze vraag gaan stellen." De rector benadrukt dat er geen plek is voor mensen die anderen het woord blijven ontnemen op de UvA.

Het incident heeft de universiteit op scherp gezet, en de komende tijd zal blijken welke maatregelen er precies genomen zullen worden om te waarborgen dat zulke verstoringen in de toekomst niet meer plaatsvinden.