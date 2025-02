Acht jaar cel en tbs geëist tegen vrouw (63) die partner zou hebben doodgestoken in Diemen

Het slachtoffer was meerdere keren in borst en buik gestoken. De vrouw die hem zou hebben gestoken was gewond en werd op het bed in hun slaapkamer gevonden.

Briefje

"Een van de eerste dingen die ze op dat moment tegen de politie zei is 'dat ze hem heeft vermoord", laat het Openbaar Ministerie weten. "Ook overhandigde ze de politie een briefje met de tekst dat ‘ze alles kapot heeft gemaakt dat ze hem heeft vermoord’."

Daarna werd de vrouw opgepakt. Ze beriep zich tijdens eerste verhoren op haar zwijgrecht en zei later niets meer te weten van wat er gebeurd is. Of ze inderdaad aan geheugenverlies lijdt, is volgens het Openbaar Ministerie niet vast te stellen. Het zou volgens het OM ook kunnen dat ze doet alsof ze zich niets meer herinnert.

Geen duidelijk motief

Een duidelijk motief is er volgens het OM niet. Ook is er geen aanwijzing gevonden dat de verdachte eerder al van plan was om haar partner te doden. Het was voor deskundigen lastig om een risico op herhaling in te schatten.

De rechtbank doet over een paar weken uitspraak.