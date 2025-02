Lees terug: AZ naar halve finale KNVB-beker na winst op amateurs van Quick Boys

Goedenavond en welkom in ons liveblog! Als enige Noord-Hollandse club is AZ nog actief in het bekertoernooi. In de kwartfinales spelen de Alkmaarders thuis tegen de amateurs van Quick Boys. In dit liveblog houden wij je op de hoogte van alles rondom deze wedstrijd. Tips? Mail naar [email protected] De wedstrijd begint om 20.00 uur en is live te horen op NH Radio.

AZ - Quick Boys: 3-1