Een frikandel van boerenkool: derde editie van Boerenkoolclub groot succes

Daarna was het tijd voor het voorgerecht, gemaakt door zelfbenoemde stampotkoning Michel Rekers: een frikandel gemaakt van boerenkool. De luisteraars smullen ervan. "Hij is heerlijk", zegt een mevrouw. Een ander voegt toe: "Een goede variant op de frikandel speciaal." Ook het hoofdgerecht, de 'gewone' stamppot boerenkool, valt in de smaak bij NH Radio-presentator Bart Slim.

Luisteraar Marjan heeft erg genoten van de avond. "Het was zo gezellig, het is alsof ik in een warm bad ben beland. We hebben heerlijk gegeten, én met allemaal streekproducten." Dat verdient volgens verslaggever De Groot een dikke pluim.

Bekijk hieronder nog een aantal foto's van de Boerenkoolclub 2025.