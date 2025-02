Gemeente wil omrijden tijdens festival op ring A10 voorkomen en sluit meer wegen af

Dat schrijft burgemeester Halsema vandaag in een brief aan de gemeenteraad. Vanwege het festival gaat de Ring West, Zuid en Oost (tussen de afslag naar de A5 en de afslag naar de A1) dicht na de avondspits van vrijdag 20 juni dicht. In de loop van zondag 22 juni gaat de weg na opruimwerkzaamheden weer open. Halsema verwacht dat de afsluiting 'grote gevolgen zal hebben voor de bereikbaarheid van Amsterdam'.

Om de stad heen

Daarom wordt Amsterdammers opgeroepen om die dag de auto te laten staan en bezoekers van buiten de stad gevraagd om op andere manieren naar het festival te komen. Regionaal en doorgaand verkeer zou zoveel mogelijk om de stad heen geleid worden op de festivaldag.