SP stelt vragen aan minister over meisjes die slachtoffer dreigen te worden van besnijdenis

Kamerlid Sarah Dobbe (SP) stelt meerdere vragen met betrekking tot de dreiging van vrouwelijke genitale verminking in Nederland. Specifiek wordt Amsterdam genoemd, waar zo'n 20.000 vrouwen naar schatting van de GGD al VGV zijn ondergaan en waar duizenden vrouwen nog risico lopen.

Ook worden de signalen van gynaecologen en hulpverleners die vrouwelijk genitale verminking in de stad zien toenemen genoemd en vraagt Dobbe de minister en staatssecretaris naar 'de beoordeling hiervan'. Naast Amsterdam gevraagd naar de meest recente cijfers over vrouwelijke besnijdenissen in Nederland.

'Wereldwijde toename'

Daarnaast vraagt het lid naar de 'wereldwijde toename van VGV, zoals Unicef stelt'. "Welke impact heeft dit op de situatie in Nederland, en ziet u hier een reden in om extra preventiemaatregelen te nemen?" Dobbe vraagt de regering onder andere naar de huidige stand van zaken en of er voldoende wordt ingezet op preventie op VGV.

Daarnaast vraagt ze naar de 'bereidheid om extra middelen vrij te maken om bewustwording en preventie te versterken, onder andere door meer in te zetten op voorlichting in risicogemeenschappen'. Tevens worden training van zorg- en onderwijsprofessionals en actieve monitoring van risicogevallen aangehaald.

Voorbeelden

Naast bewustwording vraagt Dobbe naar de bereidheid te kijken naar de handelwijze van het Verenigd Koninkrijk. Daar hebben rechters 'verregaande bevoegdheden om ook civielrechtelijke maatregelen op te leggen'. Onder de Female Genital Mutilation Protection Order kan bijvoorbeeld een uitreisverbod of het intrekken van een paspoort worden opgelegd om zo VGV te voorkomen.

Frankrijk wordt ook aangehaald als voorbeeld voor onderzoek naar VGV, veel vrouwen ondergingen hiervoor een medisch onderzoek. Naast het beschermen van vrouwen, wordt de effectiviteit van het strafbaar stellen van een vrouwelijke besnijdenis aangehaald. "Zijn er inmiddels daders vervolgd en/of veroordeeld?", aldus Dobbe.