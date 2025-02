Aflevering 2: de meest dramatische beelden van 25 jaar Noord-Holland in beeld

(RTV)NH is jarig. 25 jaar geleden werd het televisiekanaal opgericht. In vijf uitzendingen laten we reportages zien die we in al die tijd maakten. Nu deel 2, met het afscheid van de geliefde schaatser Sjoerd Huisman, de nieuwjaarsbrand in Volendam en Bergense moordzaak over Marion en Romy.