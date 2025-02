Inwoners Hilversumse Meent zien niets in hoogbouw: "Hier is altijd laagbouw geweest"

"Ik vind het vreselijk. Dat gaat niet gebeuren. Doe het lekker in de weilanden, even verderop", zegt een bewoonster. "Dat is bouwen in de natuur en dat willen we niet", is de reactie van een man met wie zij in gesprek is.

Dat er woningen bij moeten, is iedereen het met elkaar eens en dan het liefst voor mensen uit de Meent zelf. De inwoners zijn erg gehecht aan de vergrijsde Hilversumse wijk. Velen willen enkel verhuizen naar een andere plek in de buurt. Wel onder de voorwaarde dat kleiner wonen niet leidt tot een hogere huur of hypotheek.

Starters en ouderen met zorg

In het nieuwe gebouw zouden zo'n 100 appartementen moeten komen. Deze zijn dan vooral bedoeld voor starters en ouderen die zorg nodig hebben. Vooral die laatste categorie gaat doorstroming in de Meent bewerkstelligen. "Maar als ze hier gaan bouwen voor mensen uit de rest van ''t Gooi heeft het geen zin", zo klinkt het vanmiddag op straat.

Voorlopig blijft dit plan nog wel onderwerp van gesprek. Komende woensdag bespreekt de politiek al een voorstel van het college. Burgemeester en wethouders vragen een krediet van 200.000 euro voor een organisatie die dit project verder moet gaan brengen. Een aantal inwoners van de Meent heeft vandaag al aangekondigd in te gaan spreken bij de commissie.