Keeper André Krul speelt als eerste Nederlander op zes continenten

Het geduld van Krul werd in Senegal op de proef gesteld, want sinds afgelopen zomer speelt hij voor AJEL de Rufisque. In de bekerwedstrijd tegen Teungueth was het dan eindelijk zover (1-1).

Eerder zag de Noord-Hollander bij Mtibwa Sugar FC uit Tanzania dat doel mislukken. Daar tekende hij een contract, maar doordat hij te laat werd ingeschreven kwam hij voor die club niet in actie.

