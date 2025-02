PostNL zet bezorger op non-actief na klachtenregen over bezorging Vijfhuizen

Dat bevestigt een woordvoerder van PostNL, nadat meerdere Vijfhuizenaren hun klachten over de postbezorging met NH hadden gedeeld. Het bedrijf benadrukt dat het om een bezorger van een partner gaat, aan wie de postbezorging is uitbesteed.

"We zijn op de hoogte van de klachten over de bezorging in dit gebied", aldus de woordvoerder. "We hebben meerdere signalen ontvangen over bezorgproblemen. Na een gesprek met de uitbestedingspartner is er besloten om de betreffende bezorger niet meer voor PostNL de post te laten bezorgen."

Rouwpost bezorgd na uitvaart

Een van de klachten betreft onbezorgde rouwkaarten. Nadat de Vijfhuizense moeder van Marjolein afgelopen december was overleden, bracht ze op 13 december een stapel rouwkaarten in een speciaal daarvoor bestemde envelop naar een PostNL-locatie in Heemstede.

Op haar website belooft PostNL rouwpost 'met extra zorg en aandacht' te behandelen en op de eerstvolgende bezorgdag te bezorgen. "Maar meerdere kennissen en vrienden van de familie uit Vijfhuizen hebben de kaart toen niet ontvangen, terwijl mensen aan de andere kant van het land de kaart wél hebben gekregen."