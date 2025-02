Nieuwe tijdelijke noodopvanglocatie voor asielzoekers in Bussum

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) deed een verzoek aan gemeente Gooise Meren om op deze plek een tijdelijke opvang te realiseren. Het college van B&W van de gemeente laat vandaag weten hiermee akkoord te gaan. "In Nederland is er een grote behoefte aan opvangplekken voor mensen die op de vlucht zijn voor bijvoorbeeld oorlog en geweld in hun thuisland. Die noodzaak voelt de gemeente Gooise Meren ook, om schrijnende situaties van bijvoorbeeld buiten slapende mensen te voorkomen."

Ook schrijft het college dat ze volgens de Spreidingswet 389 opvangplekken moeten realiseren. "Deze twee redenen vragen inzet en verantwoordelijkheid van de gemeente als lokale overheid."

'Vragen of zorgen'

Omwonenden van de locatie aan de Franse Kampweg zijn per brief geïnformeerd over de komst van de noodopvang. Het college snapt dat dit 'vragen of zorgen' bij mensen kan oproepen. Daarom worden er de komende tijd een aantal ontmoetingsmomenten georganiseerd. "Door in gesprek te gaan met direct-betrokkenen en duidelijke informatie te verstrekken, wil de gemeente bijdragen aan een oplossing die zowel menselijk als toekomstgericht is."



De noodopvanglocatie blijft in ieder geval tot 1 juli 2027 op het Hocrasterrein. Daarna wil de gemeente op deze plek een nieuw schoolgebouw realiseren.