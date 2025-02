Wonen in een kantoorpand: deze jongeren kunnen hun geluk niet op

Jim Xing steekt vol trots de sleutel in het slot en draagt en ladder en een tas met lampjes naar binnen. Hij heeft een strakke planning en dat is te zien. "Het behang hangt al", zegt hij. Jeffery Mennes is druk bezig met het verven van de muren. "Ik kan mijn geluk niet op, eindelijk het huis uit", zegt hij. Morgen gaat de vloer erin en dan hoopt Jeffery dit weekend te kunnen verhuizen. Thijs gaat samenwonen met zijn vriendin en weet dat hij enorme mazzel heeft gehad. "Er waren ongeveer duizend aanmeldingen, hoorde ik."

Woningnood

Woningbouwcoöperatie interimaris bouwde een oud kantoorpand in Purmerend om tot 57 appartementen van gemiddeld 51 vierkante meter. Jurre Terhorst, directeur Wonen, zegt dat de vraag naar jongerenwoningen groot is in Purmerend. De jongeren krijgen een contract van 5 jaar, met behoud van punten. Jongeren tussen de 23 en 27 oud mogen op de woningen reageren. "Op die manier zorgen we dat het aantal jongerenwoningen op peil blijft", aldus Terhorst.

Jeffrey heeft negen jaar lang op iedere woning gereageerd. Zo bouwde hij punten om waardoor hij hoger op de lijst kwam voor een sociale huurwoning. "Ik heb echt vier keer per maand gereageerd, iedere maand een puntje erbij en toen kwam deze voorbij en nu ben ik een van de gelukkige." Ook Jim heeft jarenlang zonder succes gereageerd en is daarom erg blij, ook al is de woning tijdelijk. "Over vijf jaar moet ik eigenlijk weer een andere woning zoeken. Daar moet ik eigenlijk nu al mee beginnen".

Op 12 februari krijgen de andere 29 bewoners hun sleutel.