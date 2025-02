Straatvoetballers trainen voor grote finale op de Dam: "Je kan hier gewoon lekker proberen"

Abdelhak Nouriplein

Een van die trainingen vindt plaats op het Abdelhak Nouriplein. Kinderen uit de buurt kunnen hier oefenen met straatvoetbal. "Proberen, gewoon je best doen, plezier hebben" aldus een van de jongens die meedoet aan de training. Ook twee meiden benadrukken het belang van straatvoetbal: "Het maakt niet uit of je goed bent of slecht, het is gewoon voor de leuk."

Laagdrempelig

Mohammed Haddouti van FC Straat benadrukt het belang van de trainingen: "Dat zij door de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van FC Straat uit zichzelf ook buiten gaan spelen en in beweging komen." Behalve straatvoetbalskills als de akka 3000, rondje om de wereld en nog meer trucjes, leren ze ook nog wat wijze levenslessen: "Dat je niet altijd moet opgeven." En als ze dan wel een keertje verliezen? "Al het slechte uit mijn hoofd halen en proberen het opnieuw te doen."