Nierpatiënt Esther begint noodgedwongen met dialyseren, maar blijft hopen op donor

Sinds twee weken komt Esther van Onzen op dinsdag en zaterdag met de taxi naar het Noordwest Ziekenhuis in Den Helder om te dialyseren. Ze deed een oproep bij NH Helpt, maar heeft nog steeds geen geschikte donornier gevonden. Daarom is ze noodgedwongen begonnen met dialyseren, want haar lichaam is in een aantal maanden flink achteruit gegaan.

"Het moet toch gebeuren, ik red het niet meer", vertelt Esther vanuit haar stoel op de dialyseafdeling. Met een nierfunctie van slechts zes procent kon het dialyseren voor haar niet meer uitgesteld worden.

In onderstaande reportage is te zien hoe een dag in het ziekenhuis er voor Esther uitziet. (Tekst gaat door onder de video)