Milkshake blaast omstreden optreden Azealia Banks af: "We hebben een fout gemaakt"

Dat schrijft Milkshake op Instagram. "Het is ons duidelijk dat we een fout hebben gemaakt en dat we essentiële informatie over het hoofd hebben gezien. Wij verontschuldigen ons hiervoor oprecht."

Het festival benadrukt deze beslissing zelf gemaakt te hebben en dat de verklaring dus niet afkomstig is van de Amerikaanse zangeres zelf. Verder zegt Milkshake dat de veiligheid van bezoekers, het team, de artiesten en crew de 'belangrijkste prioriteit' is.

Banks heeft in het verleden omstreden uitspraken gedaan over trans personen en homo's, daarom kwamen er veel verontwaardigde reacties binnen op haar aangekondigde optreden. Tegelijkertijd staat ze onder fans ook bekend als een rasartiest die daverende shows geeft en open is over haar biseksualiteit.