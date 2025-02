Ooievaarsnest bij Theetuin Eemnes verwoest, stichting springt in bres

De ooievaars zijn onlosmakelijk verbonden met de omgeving. Het nest is een geliefde plek voor ooievaarsparen om er te broeden. Zowel vanaf het terras van de zaak als vanaf de openbare weg kun je direct uitkijken op het nest. Veel Eemnessers hebben de ooievaars dan ook in hun harten gesloten.

Sterker nog: toen Sander Molenaar met zijn vrouw eigenaar van het Theetuin Eemnes werd, besloten ze één van de broedende ooievaars de naam Brave Hendrik te geven en hun zaak ook zo te noemen.

Maar 1 januari ging het gruwelijk mis, zo vertelt Molenaar. 'Ik kwam hier een check doen en toen vond ik het nest op de parkeerplaats. Dat was erg heftig.' De boom waarop het nest was gebouwd, was al flink verouderd, waardoor de wind het laatste duwtje gaf.

En met het broedseizoen voor de deur, is er geen tijd te verliezen en moet er zo snel mogelijk een nieuwe broedplaats voor het ooievaarsstel komen. 'We verwachten dat Brave Hendrik de laatste week van februari weer gaat nesten. Hij is al gespot in de polder.'

In bres voor nest

Dus besloot Dick Jonkers, vogelaar en erelid van de stichting Vrienden van 't Gooi, zich in te zetten voor het nest. De stichting heeft namelijk een fonds waarmee ze lokale initiatieven op het gebied van milieu en natuur kunnen steunen. Uit dat fonds wordt een nieuw nest betaald.

Aan de bouw van een nieuw nest hangt wel een prijskaartje, het gaat om ongeveer 2.000 euro. Maar volgens Jonkers is dat wel nodig. Zo moet er een paal neergezet worden waardoor water weg kan lopen. Daarop komt een speciaal geverfd nest. 'En de bouwer zelf moet natuurlijk ook een vergoeding krijgen,' voegt Jonkers eraan toe. Ook komt er een bord te staan met daarop informatie over de dieren.

Op dit moment is de nestenbouwer de laatste hand aan het leggen van een gloednieuw nest voor het gevleugelde stel. Wanneer het nest precies teruggeplaatst wordt, is nog onduidelijk.