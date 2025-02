Presentator Dick van Swim to Fight Cancer herdenkt elke editie zijn overleden zoon

Dat is ook de kracht die hij ervaarde in de strijd tegen de verwoestende vorm van leukemie, die in januari 2009 bij zijn zoon van één werd gediagnosticeerd. "Zijn moeder voelde aan dat er iets mis was door de vele blauwe plekken op zijn benen. Anderhalf uur na een bezoek aan de huisarts zaten we al in het AMC. Hij had een overlevingskans van dertig procent."

Leukemie

De strijd in de daaropvolgende jaren wordt gekenmerkt door die oerkracht, vertelt Dick. Door een zware kuur werd zijn zoon nog maar een schim van wat hij was. Maar de leukemie was daarna niet meer zichtbaar.

Totdat het een jaar later terugkeerde. Met een beenmergtransplantatie werd peuter Philip 'herboren met schoon bloed', zoals zijn vader dat omschrijft. Maar de mokerslag volgt weer een jaar later, op Goede Vrijdag. Bij een reguliere controle zijn de bloedwaarden dan weer helemaal verkeerd.