OM eist voorwaardelijke straf in zedenzaak tegen 44-jarige Beverwijker

De rechter vindt dat lastig te geloven: “Dat kan misschien als één iemand klaagt, maar dit waren zeven meisjes, op één dag, de meeste onafhankelijk van elkaar”, houdt de rechter de verdachte voor. Bovendien beschrijven ze de man, precies zoals hij vandaag in de rechtbank zit: met lang haar in een knot, en tatoeages over de hele rug. De lijnen zijn vandaag ook te zien, door zijn witte shirt heen.

'Ze zoekt verbinding maar kan die niet meer maken'

Eén 13-jarig meisje is zo aangedaan van de gebeurtenissen van die dag, dat zij in traumatherapie zit, vertelt haar moeder vandaag in de rechtszaal. “Ze is totaal veranderd, van spontaan naar stil en teruggetrokken. Ze kan niet meer tegen aanrakingen. Ze zoekt verbinding, maar kan die zelf niet meer maken.”

Dan breekt de verdachte. In tranen zegt hij: “Ik vind dit vreselijk om te horen. Ik heb zelf een dochter en zou het vreselijk vinden als dit bij haar zou gebeuren.” Toch blijft hij ontkennen. Zijn advocaat denkt bovendien dat het heel goed mogelijk is dat de meisjes de verdachte hebben verward met een ander. Ook zou hij sommige meisjes waarschijnlijk per ongeluk hebben aangeraakt.

De man geeft andere beschuldigingen wel toe. In de zomer van 2024 gaat hij namelijk op een andere manier de fout in: de Beverwijker wacht zijn zedenzaak op dat moment in vrije voeten af en gaat naar een ander zwembad in Apeldoorn. Daar filmt hij stiekem hoe twee minderjarige meisjes zich omkleden.

“Daar heb ik heel erg spijt van", zegt de verdachte keer op keer. "Ik ben nu in behandeling voor een voyeurisme-stoornis.”

De man zou ook nog andere kinderporno op zijn telefoon en andere apparaten hebben staan, maar daarvoor vraagt het OM geen extra straf. De bestanden die hij had, waren zo versleuteld dat hij ze niet kon bekijken.

De officier van justitie eist vandaag 224 dagen celstraf: precies het aantal dagen dat de verdachte al in voorarrest heeft gezeten. Hij hoeft nu dus niet terug naar de gevangenis. Ook eist het OM 200 dagen voorwaardelijke straf en tenminste drie jaar lang gepaste begeleiding.

De rechter doet op 20 februari uitspraak in de zaak.