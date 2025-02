Kamerprijs in Amsterdam dit keer niet gestegen, daling van 0,1 procent

Dat laat de verhuursite vandaag weten. De kamerhuurpijs is alsnog het hoogst van heel Nederland. Na Amsterdam volgt Utrecht met 835 euro en Haarlem met 818 euro. Enschede is de goedkoopste stad om een kamer te huren, dat kost daar gemiddeld 410 euro per maand.

De gemiddelde huurprijs per vierkante meter voor een kamer in Amsterdam was in het laatste kwartaal van 2024 57 euro. Opvallend is dat de kamerhuurprijzen in bijna alle andere Nederlandse steden wel stegen. Alleen in Ede, Wageningen, Leeuwarden en Breda daalden de kamerhuren ook.

Vorig jaar zijn de regels voor huurbazen veranderd. In principe zijn tijdelijke huurcontracten verboden, al is er een uitzondering gemaakt voor een deel van de studenten. Sinds begin dit jaar kunnen huurders daarnaast naar de gemeente stappen als ze het vermoeden hebben dat het huurbedrag te hoog is.