Na lang zeuren krijgen Alkmaarse boa's toch wapenstok: "Laatste redmiddel bij escalatie"

En met succes. Bij het Alkmaarse handhavingsteam bracht Schouten gisteren een slagroomtaart langs om het te vieren.

"De tijdelijke toekenning van de korte wapenstok is een belangrijke stap in het verder professionaliseren van de complexe en zeer belangrijke taak die boa's in onze gemeente vervullen", reageert ze in een verklaring. "Het is een belangrijke stap in de uitvoering van de veilige publieke taak. En het draagt bij aan een veilig en leefbaar Alkmaar."

Speciale training

De wapenstok mag alleen als laatste redmiddel worden ingezet. Alle boa’s die de wapenstok dragen, hebben hiervoor een speciale training gevolgd.