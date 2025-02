Kan de veiligheidsregio het vertrouwen van brandweervrijwilligers herstellen?

De onrust binnen brandweerposten in ’t Gooi, die al maanden sluimert, leidde dinsdagavond tot een gesprek tussen een afvaardiging van de veiligheidsregio en brandweervrijwilligers uit de regio. Het gebrek aan vertrouwen, de aansturing op de posten en de communicatie met de posten stonden bovenaan de agenda.

Onder druk

De aanleiding voor de bijeenkomst zijn de aanhoudende spanningen tussen de brandweervrijwilligers en de veiligheidsregio. Zo ook op de post Loosdrecht. Daar zijn vrijwilligers al langer ontevreden, met name over het reanimatiebeleid van de veiligheidsregio. Brandweervrijwilligers moeten uitrukken met een volgens hen langzamere brandweerauto, terwijl een sneller alternatief voorhanden is.

De discussie daarover liep flink uit de hand. Het was crisis op de post toen een bevelvoerder opstapte en een vrijwilliger werd ontslagen. Niet veel later vertrok ook de teamcoördinator van die post en kondigde de directeur Brandweerzorg van de veiligheidsregio zijn ontslag aan. Maar ook in andere korpsen rommelt het, waardoor de brandweerorganisatie onder druk staat.

Niet nieuw

De onrust onder brandweervrijwilligers in de regio is niet nieuw. Al jaren zijn brandweervrijwilligers in de regio ontevreden. In 2016 deden NH en EenVandaag een groot onderzoek onder vrijwillige brandweerlieden.