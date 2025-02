Brandstofbootjes van buiten kunnen jaar langer door grachten varen

Het gaat écht gebeuren: alle brandstofbootjes gaan de stad uit. En wel vanaf 1 april dit jaar. Vanaf dan geldt een verbod op motor aangedreven pleziervaartuigen in de uitstootvrije zone, tenzij deze varen op elektriciteit of waterstof. Booteigenaren met een binnenhavengeldvignet (BHG-vignet), die dus in de stad afmeren, hadden al tot 1 april de tijd om een vignet aan te vragen. Zij kunnen dan tot 2030 blijven varen.

Voor booteigenaren waarvan de boot buiten de stad ligt, die enkel een doorvaartvignet nodig hebben, krijgen nu ook tot 1 april de tijd om een nieuw vignet aan te vragen. De deadline hiervan was eerst 1 oktober 2024. Het vignet is dan geldig tot 1 januari 2028. Dit heeft het stadsbestuur besloten nadat er ruim duizend inspraakreacties binnen waren gekomen op het plan om de pleziervaart te vergroenen.

Milieukorting

Als stimuleringsmaatregel gaat de gemeente tevens een milieukorting aanbieden van 35 procent voor uitstootvrije vaartuigen bij aanschaf van een BHG-vignet. De korting geldt voor het jaar 2025. Om eigenaren van plezierbootjes ook daarna te ondersteunen wordt gewerkt aan een stimuleringsregeling

na afloop van de 35 procent milieukorting op het BHG-vignet. Bovendien komen er veel meer walstroompunten bij voor het opladen van elektrische boten verspreid over de stad. In de plannen wordt rekening gehouden met maximaal 2.500 laadpunten.

De uitstootvrije zone voor pleziervaart wordt ingevoerd binnen het centrum. Uitstootvrije boten varen op elektriciteit of handkracht. Hybride boten, die zowel elektrisch als op brandstof kunnen varen, mogen ook, mits ze tijdens het varen geen schadelijke stoffen uitstoten. Varend erfgoed is tot 2030 uitgezonderd van het beleid.