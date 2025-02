"De jongste was 12": speciale nazorg moet alcoholvergiftiging voorkomen bij tieners

Het is een gebeurtenis die hem altijd is bijgebleven, vertelt Drewes in zijn spreekkamer. Een jongen van 16 jaar belandt op de spoedeisende hulp met een alcoholvergiftiging, met een promillage van 4,2 in zijn bloed. Hij is ver heen en het gaat zelfs zo ver dat er een nierdialyse toegepast moet worden op de intensive care (IC).

Drewes schudt het hoofd. "De nonchalante houding van zowel de jongere als die van de ouders maakte misschien nog wel de meeste indruk. Ze hadden geen enkel besef van de risico’s."

Onderkoeld, in de war of black-out

In de polikliniek voor Jeugd en Alcohol ziet Drewes met regelmaat tieners tot 17 jaar binnenkomen met een alcoholvergiftiging. Ze zijn dan onderkoeld, in de war, tonen agressief gedrag of hebben een black-out. “De jongste was 12 jaar. Dat is erg jong, maar dat komt gelukkig zelden voor.“

Al dertien jaar werkt Drewes in het Dijklander Ziekenhuis. Het aantal gevallen van jongeren met alcoholvergiftiging neemt de afgelopen jaren niet meer toe. Dat is hoopvol, benadrukt Drewes, maar het neemt óók niet af. Daarbij plaatst hij wel een kanttekening: "We zien alleen nog maar het topje van de ijsberg."