Schoten gelost in Zuidoost, man met schotwonden meldt zich bij ziekenhuis

De politie krijgt rond 21.20 uur een melding dat er schoten zijn gehoord in de omgeving van Koornhorst. Als de politie ter plaatse komt, treffen ze op een parkeerplaats niemand aan. Wel werden er meerdere hulzen aangetroffen. Kort daarna wordt een gewonde man bij het ziekenhuis uit een auto gezet. Hij is met meerdere schotwonden opgenomen in het ziekenhuis.

De politie heeft nog geen verdachte aangehouden, maar komt graag in contact met getuigen. In het bijzonder de persoon of personen die het slachtoffer uit de auto hebben gezet.