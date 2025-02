KLM onderzoekt melding van grensoverschrijdend gedrag

KLM zegt te staan voor een 'veilige en prettige werkomgeving en tolereert geen grensoverschrijdende gedragingen'. KLM laat weten gepaste maatregelen te nemen als uit onderzoek blijkt dat hier sprake van was.

Waar de overschrijdende berichten over gaan deelt KLM nog niet. De vliegtuigmaatschappij meldt dat hun eerste zorg uitgaat naar collega's die te maken hebben, of hebben gehad, met dit of ander grensoverschrijdend gedrag.