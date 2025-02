In de bus naar Brussel: Tata-medewerkers op de barricade voor groen staal

"Ik ben hier voor mijn toekomst", zegt de 16-jarige Demi Koekebier. Afgelopen september begon ze aan de academie, waar ze voor een salaris van 1200 euro per maand leert onder meer besturingskasten bouwen en hoe verkeerslichten werken.

Kind van de IJmond

Als het enige meisje in haar leerjaar is ze vastberaden: haar toekomst ligt bij Tata. Net als haar vader, ooms en opa. "Tata is een goede werkgever, met een goed salaris en doorgroeimogelijkheden."

De Beverwijkse Europarlementariër Brigitte van den Berg mengt zich bij het groepje studenten. "Selfie?" vraagt ze.

Tata Steel is het stokpaardje van de D66-politicus, met onder meer industrie in haar portefeuille. Als ‘kind van de IJmond’ zet ze zich in de Europese Unie in voor groen staal. "Willen we groen staal, dan moeten we nu handelen," zegt ze vastberaden. Ze is blij met de opkomst, die volgens haar aantoont hoe belangrijk samenwerking in Europa is. Daarbij benadrukt ze de strategische ligging van Tata als essentieel voor de toekomst van groen staal in de IJmond.

Na een paar uur vinden vooral de studenten het wel weer ‘mooi geweest’. In een geel-blauwe stoet keren de demonstranten terug naar de bus. Bij het instappen krijgen ze een lunchpakket. Terug naar huis, terug naar Tata.

Net voorbij Badhoevedorp klinkt ‘We Are The Champions’ van Queen uit een meegebrachte speaker. Een van de initiatiefnemers richt zich nog eenmaal tot de groep. Hij bedankt vooral de studenten voor hun aanwezigheid. "Het is jullie toekomst, en daar doen we het voor."