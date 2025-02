Flitspaal top 5: hier liep Noord-Holland massaal tegen de lamp

In 2024 draaiden flitspalen in Noord-Holland overuren, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Op sommige plaatsen ging het opvallend vaak mis. Dit zijn de vijf (flex)flitspalen die de meeste boetes opleverden – en daarmee een flinke smak opleverden voor de staatskas.

1. Diemen – Diemerpolderweg (28.412 boetes)

De absolute koploper staat in Diemen aan de Diemerpolderweg, tegenover lichtmast 21. Met bijna 28.500 boetes in één jaar lijkt deze flitspaal een ware goudmijn. De weg ligt op een doorgaande route met een snelheidslimiet die veel bestuurders blijkbaar over het hoofd zien. In de landelijke top tien van alle flitspalen, staat deze op plek nummer tien.

2. Purmerend – A7 ter hoogte van Purmerend (17.823 boetes)

De A7 komt meerdere keren voor in deze lijst, en dat is niet zonder reden. Dit traject is een belangrijke verbindingsroute, waar de snelheidslimieten niet altijd even duidelijk lijken te zijn.

De flitspaal, ter hoogte van Purmerend richting Zaandam, is een flexflitser. de paal werd er in april 2024 tijdelijk geplaatst, omdat er renovatiewerkzaamheden waren en er automobilisten tijdelijk maar 70 kilometer per uur mochten rijden. Dit vertraging in snelheid leverden menig bestuurder - bewust of onbewust - dus een geldsom op.

3. Amsterdam – Stadhouderskade bij Leidseplein (16.602 boetes)

De drukke Stadhouderskade in Amsterdam blijft een beruchte plek voor snelheidsovertredingen. Al vanaf 2023 staan daar maar liefst twee palen, voor te hard of door rood rijdende bestuurders. De paal staat er minimaal tot eind 2025.

De reden voor de plaatsing van de deze fitspaal was vanwege de vele ongelukken die er gebeurden op de weg. Het kruispunt stond jaren bekend als de 'blackspot' in de stad. Dat is een plek waarbij in een periode van drie jaar meer dan zes ongevallen met ernstig letsel gebeuren.

In de periode van 2017 tot en met 2019 waren er negen ongevallen op dit kruispunt, waarvan één dodelijk. Volgens het Openbaar Ministerie werd het rode licht te vaak genegeerd en was het altijd druk op het punt. Daarom staat de flitspaal er vandaag de dag nog steeds, en schijnaar terecht, want met meer dan 16.000 boetes staat de 'blackspot' op nummer drie.

4. Amsterdam – Meibergdreef (15.588 boetes)

Op de Meibergdreef, in de buurt van het Amsterdam UMC, werd een groot aantal snelheidsovertredingen geregistreerd. Net als de paal op de A7 is ook deze flitser een tijdelijke variant. De flexpaal heeft vorig jaar meer dan 15.000 bestuurders een geflitst. Het aantal boetes op de plek is het gevolg van de verlaging van de maximale snelheid, wat eind 2023 op 80 procent van de wegen in Amsterdam werd ingevoerd.