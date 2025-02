Werknemers distributiecentrum AH beraden zich op acties na gedwongen verhuizing

In een tentje voor het distributiecentrum komen werknemers samen om te luisteren naar de bestuurders van vakbonden FNV en CNV. Koffie wordt ingeschonken en er zijn koeken en chocoladerepen. Op de achtergrond klinkt opzwepende muziek van Eminem. De bonden zijn vooral benieuwd hoe het staat met de actiebereidheid van de werknemers. "Als we aan tafel willen komen dan hebben we jullie wel nodig. We moeten het samen doen dus doe alvast iets."

Nette manier

Want de vakbonden vangen vooralsnog bot als het gaat om het maken van een sociaal plan. "De impact is erg groot voor de werknemers", vertelt Onur Erdem van vakbond FNV. "Maar de werkgever weigert met ons in gesprek te gaan. Het is belachelijk dat ze dit niet op een nette manier wil regelen."

Want lang niet iedereen zit te wachten op een verhuizing naar Zaandam. De 53-jarige Ed Terpstra uit Bovenkarspel heeft besloten na zeventien jaar trouwe dienst met pijn in het hart te stoppen. "Mijn reistijd wordt verviervoudigd en ik moet in de avond werken, daar zit ik niet op te wachten. Ook heb ik een probleemkind thuis waar ik mantelzorger voor ben. Dus dat gaat me niet lukken."