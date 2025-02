Winterse transferperiode vooral "puinruimen" voor Ajax

"Positief verrast en opgelucht", is podcastmaker en voetbalanalist Daan Sutorius. "Wat er beloofd is - namelijk een rechtsback en een linksbuiten - is geregeld. Dat is heel belangrijk."

Voormalig technisch directeur Sven Mislintat deelde twee zomers geleden maar liefst twaalf langlopende, kostbare contracten uit aan nieuwe spelers. Daarvan is alleen Josip Sutalo een vaste waarde in het basiselftal van Farioli. Zaak was dus om een aantal, goedverdienende spelers te verkopen en verhuren. En dat lijkt gelukt.

Spelers lozen

Sutorius legt uit: "Het klinkt gek, maar het was belangrijk om heel veel matige spelers te lozen. Het verkoopbeleid is dus dik in orde. Bij het aankoopbeleid kun je wel je vraagtekens zetten, omdat er zeven miljoen is uitgegeven aan waarschijnlijk wisselspelers. Ik ben wel blij met de twee Braziliaanse aankopen. Sinds de komst van David Neres, staat de deur wagenwijd open voor Brazilianen bij Ajax", lacht hij.

Die Brazilianen zijn keeper Matheus en rechtsback Lucas Rosa. Verder maakt Youri Regeer zijn comeback en linksbuiten Oliver Edvardsen werd gekocht van Go Ahead Eagles.