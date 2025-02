Interview met minister Brekelmans in UvA verstoord: "Respectloos en beschamend"

Ze benadrukt dat het een programma van studenten is. Ze nemen de rest van het interview op video op en zullen dat later via Youtube publiceren. "Het is ontzettend teleurstellend dat dit niet in het openbaar kan plaatsvinden", zegt de woordvoerder. "Het is respectloos en beschamend. Er is alle ruimte voor kritische vragen, maar het openbare debat op de universiteit wordt onmogelijk gemaakt."

Het is niet voor het eerst dat demonstranten interviews van Room for Discussion verstoren of dreigen te verstoren. Om die laatste reden werden interviews met burgemeester Halsema en toenmalig minister Ollongren verplaatst naar andere locaties. Een interview met Navo-baas Rob Bauer vond wel in de universiteit plaats, maar moest ook verder in een kamer zonder publiek.