Jonge moslims overwegen emigratie: "We voelen ons niet beschermd door de overheid"

In een expertmeeting worden raadsleden door deskundigen bijgepraat over thema's en onderwerpen die de stad aangaan. Voor politiek debat is tijdens deze bijeenkomsten geen ruimte. De verhalen die de aanwezige politici horen van experts zijn juist voeding voor het toekomstige debat. Dit keer ging het dus over moslimdiscriminatie. De islam is de grootste religie van de stad: meer dan tien procent van de Amsterdammers is moslim.

'Doodgezwegen'

Anass Koudiss, bestuurslid bij Meld Islamofobie, stelde dat moslimdiscriminatie wordt 'doodgezwegen' door de overheid. "In negentig procent van de momenten dat het in het parlement over discriminatie gaat, gaat het over anti-Joodse-discriminatie. Bijna alle keren dat het over moslimdiscriminatie komt het van Denk."

Tijdens de expertmeeting werden veel verwijzingen naar de politiek gemaakt. Veelvuldig ging het over de landelijke politiek. "Waar moet je eigenlijk beginnen als ik het over de politiek heb?", vroeg Ibtissam Abaaziz, oprichter van Stichting Meld Islamofobie, zich hardop af.

Voorzitter van de expertmeeting Kris van der Veen (GroenLinks) had wel antwoord op die vraag: "Misschien zegt dat eigenlijk al genoeg."