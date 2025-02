Personeelstekort bij rechtbank: advocaten maandenlang verhinderd om verdachten te spreken

AT5 sprak met verschillende advocaten. Zij komen allemaal tot de conclusie dat het de afgelopen maanden 'niet te doen was' en het de regels van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft geraakt. Daarin staat onder andere dat bij iemand die vervolgd wordt een aantal rechten heeft. Zo heeft iemand recht op een advocaat en dient iemand 'te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging'.

Eind november kwam er de boodschap vanuit de rechtbank: "In verband met krapte in de bezetting zijn we tot onze spijt helaas tijdelijk niet in staat gesprekken tussen advocaten en hun gedetineerde cliënten in rechtbank Amsterdam te faciliteren. Deze maatregelen gaat in vanaf maandag 2 december en duurt naar verwachting tot 1 april 2025", aldus de rechtbank.

Grote ergernis

Het leidde tot grote ergernis binnen de Amsterdamse advocatuur. Terecht, volgens Sven Brinkhoff, hoogleraar strafprocesrecht aan de UvA. De noodmaatregel maakt in zekere zin inbreuk op de manier van verdediging. "Het is cruciaal dat advocaten vlak voor een zitting nog even de laatste dingen met hun cliënt kunnen doorspreken. Een personeelstekort mag natuurlijk nooit leiden tot een beknotting van de verdedigingsrechten."