Tegen stuntploeg Quick Boys wil trainer Martens de beste versie van AZ zien

"Quick Boys speelt met een goed plan hebben en dat ook kunnen uitvoeren tegen eredivisionisten", vertelt Maarten Martens over de tegenstander van morgenavond in de kwartfinale van de KNVB-beker. Eerder moest Almere City (3-0), Fortuna Sittard (3-1) en sc Heerenveen (3-2) eraan geloven in het bekertoernooi. "We moeten de beste versie van ons zelf zijn."

Ontslag Jansen

Een jaar geleden betrof het een duel in de achtste finale en daar ontsnapte AZ ternauwernood. De ploeg van toenmalig trainer Pascal Jansen deed het net iets beter in de strafschoppenserie. Ondanks dat de Alkmaarders doorbekerden, werd Jansen de volgende dag wel de laan uitgestuurd. Martens nam vervolgens het stokje over. "Ik denk daar niet meer aan terug, ben vooral bezig met wat er nu moet gebeuren."

