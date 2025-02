Texel te druk? "Als je vijf minuten doorloopt, kun je gewoon in je blote kont lopen"

De gemeente Texel hield eerder een belevingsonderzoek onder de Texelaars over het aantal toeristen en de drukte op het eiland. Het eilandbestuur is van mening dat er te veel gasten op het eiland komen en dat er iets moet gebeuren om het tij te keren. Maar hoe denken de grootste logiesverstrekker, een visserman en de directeur van de VVV daar eigenlijk over?

"In 2024 zijn er minder boekingen geweest", zegt VVV-directeur Frank Spooren. "En dat is niet alleen bij de accommodaties waarin de VVV bemiddelt, maar in de totale logiessector." De cijfers van veerdienst Teso laten een ander beeld zien, want daar is een lichte stijging van vervoer. Spooren heeft daar een verklaring voor. "Het aantal dagjesmensen is fors gestegen en ook in het werkverkeer was er een stijging te zien. Maar er waren minder toeristen die meerdere dagen op het eiland verbleven.