Alkmaar moet het drie weken zonder iconische poort richting Waagplein doen

Projectleider Joost van Blokland van Stadswerk 072 houdt alles nauwlettend in de gaten. "Dit is wel een van onze mooiste bruggen", zegt hij tegen mediapartner Streekstad Centraal. "We vervangen regelmatig de poorten van onze bruggen, maar deze staat wel op een van de mooiste plekken van Alkmaar. En ik denk dat dit wel een van onze mooiste en duurste poorten is."

Sjoerd Gravendijk (67) van de firma Oosterhof Holman uit Harlingen is verantwoordelijk voor het maken van de nieuwe poort. Dat bedrijf heeft alle bruggen in Alkmaar in onderhoud. De timmerman is al een aantal weken bezig: in de werkplaats in Friesland ligt de compleet nieuwe poort al zo goed als klaar. De komende weken hoeft hij alleen nog de versiersels en het ijzerwerk van de oude poort over te zetten.

Ook de balans, het horizontale deel van de brug, is verwijderd. Dat brugdeel wordt in Harlingen gerestaureerd.

