Haarlem haalt herinneringen op aan deze week gestopte chocolademaker Droste

Stephanie (68) uit Haarlem werkte begin jaren zeventig een paar weken bij Droste. Ze woont nog altijd in de Harmenjansbuurt, vlak bij de voormalige fabriek. "Het was een van mijn eerste baantjes. Ik ging er in de zomervakantie werken, omdat ik een fiets wilde kopen. Dat is gelukt, maar het werk was een hele uitdaging. Ik stond aan de lopende band en die werd langzaam in tempo opgevoerd. Je kent die achthoekige doosjes met de pastilles wel, ik moest een kussentje op de chocolaatjes leggen en dan het deksel op dat doosje zetten."

De tante van Stephanie was veel langer in dienst bij Droste. "Die heeft er vijftig jaar gewerkt. Tante Annie kwam altijd met een doos vol lekkers als je jarig was. En we kregen ook altijd een chocoladeletter van Droste."

Muntjes in je achterzak

"Het ging er best streng aan toe", lacht Stephanie. "Zo kon je muntjes kopen voor koffie of thee in de pauze. Die muntjes moest je dan in de achterzak van je broek bewaren. De vrouw die de leiding had over de lopende band haalde kort voor de pauze het muntje uit je zak en zette de drank vast klaar. Dan was de koffie drinkbaar als de pauze begon, die pauzes waren waarschijnlijk erg kort."

De Haarlemse is minder te spreken over de werkcultuur in die jaren. "Er werkten heel veel vrouwen in de productie, ik denk dat ik een van de jongsten was. De mannen liepen af en aan met grote karren en die floten vaak naar ons. Dat was vervelend en dat zou nu echt niet meer kunnen."

Icoon in Haarlem

De chocolade ging er goed in bij de jonge Stephanie. "Ik vond het allemaal erg lekker, maar na een paar dagen raak je dat wel kwijt. Eens in de week kon je bij een klein hokje bij de uitgang van de fabriek brokken chocola kopen. Die waren mislukt en ze kostten daarom maar weinig. Het is jammer dat Droste nu verdwijnt, het was toch echt een icoon."

