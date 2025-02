Speciale regels voor fatbikes zijn 'onuitvoerbaar', zegt minister

Dat meldt het ANP. Madlener wil zich nog niet wagen aan regels voor alle elektrische fietsen. Hij schrijft weliswaar dat elektrische fietsen de afgelopen jaren vaker bij ongelukken betrokken zijn geraakt, maar hij vindt het te vroeg om te concluderen dat ze daadwerkelijk gevaarlijker zijn.

'Ernstig hersenletsel is dagelijkse kost'

In oktober vorig jaar sloegen artsen alarm over het groeiende aantal jongeren met ernstig hersenletsel na fatbike-ongelukken. Tijdens een landelijke turfweek belandden 96 mensen op de spoedeisende hulp, van wie 42 in Noord-Holland. "Ik wil geen middelbare scholieren met hersenletsel meer op de eerste hulp zien", zei hersenchirurg Maarten Bot van het Amsterdam UMC.

Ook Sjoerd Bakker, arts op de spoedeisende hulp van het Spaarne Gasthuis in Haarlem, uitte zijn zorgen over het aantal fatbike-ongelukken. "Tieners met ernstig hersenletsel door fatbike-ongelukken zien we nog steeds dagelijks."

Onderscheid maken zou niet zinvol zijn

De Tweede Kamer wil een juridisch onderscheid maken tussen fatbikes en andere elektrische fietsen, maar dat noemde Madlener eerder al 'niet zinvol'.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kwam vorig jaar met een campagne die mensen wees op de risico's van opgevoerde fatbikes. Daar gaat Madlener een vervolg aan geven. Hij wil ook in gesprek met de douane om te kijken of illegale modellen kunnen worden geweerd.

NH ging eerder de straat op om te onderzoeken of fatbikes nog steeds populair zijn onder jongeren.