Kunnen Europese uitsupporters vaker geweerd worden? "Zit grens aan politiecapaciteit"

Volgens Olfers is er vanuit de UEFA en KNVB de wens dat agenten op het voetbal worden ingezet, maar tegelijkertijd begrijpt de hoogleraar dat er in de maatschappij verontwaardiging kan ontstaan. "Ik denk ook dat er best wat Amsterdammers zijn die zeggen: luister, hier is een illegale demonstratie gaande in mijn straat en ik kan er niet doorheen. Waar is de politie? Je kan maar één keer die capaciteit inzetten."

Internationale uitdagingen

Op landelijk niveau gebeurt het regelmatig dat er uitsupporters worden geweerd. Vanaf 2009 zijn er al geen uitfans meer van de bezoekende club tijdens Ajax-Feyenoord. Het is landelijk nou eenmaal makkelijker te handhaven, vanwege nationale stadionverboden en goede communicatie tussen bonden, clubs en justitie.

Internationaal gezien is dat lastiger. De UEFA heeft daar dus een belangrijke stem, maar uiteindelijk bepaalt de lokale driehoek of uitfans welkom zijn. De Amsterdamse driehoek, dus politie, justitie en burgemeester, laat in een reactie weten dat zij iedere wedstrijd afzonderlijk beoordelen. Steun vanuit de KNVB of UEFA ervaren ze niet wanneer ze besluiten uitfans te weren.

Frank Paauw, vorig jaar nog chef van de Amsterdamse politie, zei eerder al dat het toelaten van uitfans niet meer zo vanzelfsprekend is. Paauw is nu bondsvoorzitter van de KNVB en wilde zich er nu niet over uitlaten.